Göztepe - Kardemir Karabük düellosu

Türkiye Spor Toto Süper Lig maçında Göztepe ile Kardemir Karabük, 27 Nisan 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 20:00. Göztepe 44 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Kardemir Karabük 12 puanda ve 18. sırada. Göztepe son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Kardemir Karabük, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 101. İddaa'da Göztepe kazanır 1.10, berabere biter 5.50, Kardemir Karabük kazanır 9.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 2.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.25. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.50.

Göztepe son hafta oynanan Kardemir Karabük maçında 1-2 yenildi.

Kardemir Karabük ise Göztepe maçında 1-2 kazandı.

Göztepe, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Göztepe, kendi sahasında 25 gol attı, 22 gol yedi.

Kardemir Karabük ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 13 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Kardemir Karabük, 10 gol atarken 37 gol yedi.