Göztepe - Kardemir Karabük düellosu

Türkiye Spor Toto Süper Lig heyecanı devam ediyor. Göztepe, 27 Nisan 2018 Cuma günü Kardemir Karabük takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 20:00. Göztepe 44 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Kardemir Karabük 12 puanda ve 18. sırada. Ev sahibi Göztepe, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Kardemir Karabük, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 101 kodlu maçı oynayanlar; Göztepe galibiyet oranı 1.10, beraberlik oranı 5.50, Kardemir Karabük galibiyet oranı 9.00. 2.5 gol altının oranı 2.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.25. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.50.

Göztepe son hafta oynanan Kardemir Karabük maçında 1-2 yenildi.

Kardemir Karabük ise Göztepe maçında 1-2 kazandı.

Göztepe, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Göztepe, kendi sahasında 25 gol attı, 22 gol yedi.

Kardemir Karabük ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 13 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Kardemir Karabük, 10 gol atarken 37 gol yedi.