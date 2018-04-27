Göztepe - Kardemir Karabük düellosu

Türkiye Spor Toto Süper Lig maçında Göztepe ile Kardemir Karabük, 27 Nisan 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 20:00. Göztepe 44 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Kardemir Karabük 12 puanda ve 18. sırada. Göztepe, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Kardemir Karabük, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 101 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Göztepe kazanırsa 1.10, beraberlik çıkarsa 5.50, Kardemir Karabük sahadan galip ayrılırsa 9.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.30, 2.5 gol üstünün oranı 1.30. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.50.

Göztepe önceki hafta Kardemir Karabük mücadelesinde 1-2 yenildi.

Kardemir Karabük ise Göztepe karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Göztepe, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Göztepe, kendi sahasında 25 gol attı, 22 gol yedi.

Kardemir Karabük ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 13 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Kardemir Karabük, 10 gol atarken 37 gol yedi.