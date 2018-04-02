KASIMPAŞA'NIN RAMAZAN'I VAR - İBRAHİM YILDIZ
Kasımpaşa için çok önemliydi Göztepe karşılaşması. Son 4 maçtır kazanamıyorlardı. Puan sıralamasında sıkıntılı durumdaydılar. Güzel futbollarını sonuca yansıtamıyorlardı. Dün İzmir’de kazanmanın ne kadar değerli olduğunu bilerek oynadılar… Topu ayağına her aldığında tehlikeli olan Demba Ba için Kasımpaşa savunması olabildiğince dikkatliydi. Kemal Özdeş, tecrübeli oyuncusu Veysel Sarı’yı golcünün gardiyanı yapmıştı. Sanki yapışık kardeşler gibi oynadı Veysel. Omeruo ile birlikte büyük golcü Demba Ba’ya göz açtırmadılar. Zaten fırsat bulduğunda neler yapacağını gördük. O dakikalarda ise ortaya çıkan kaleci Ramazan oldu. Bir anlamda “beni unutmayın” dercesine kalesini kapattı. Elleriyle, ayaklarıyla izin vermedi Göztepe forvetlerinin şutlarına… Saha ve seyirci avantajını iyi kullanan Göztepe, zaman zaman oyunda ciddi üstünlük sağladı. İkinci yarı Kasımpaşa’yı sahasına kilitledi bir anlamda. Soldan gelen ataklar tehlikeli oldu. Halil, Gouffran, Poko iyi toplar taşıdılar. Ara paslar yaptılar. Sabri de arkadaşlarına katılınca Göztepe ‘her an gol atabilecek’ gibi gözüktü… Göztepe’nin golü bulamayışındaki en büyük engel kaleci Ramazan olsa da, savunma anlayışının da büyük rolü vardı. Kasımpaşa, takım oyununu en iyi sergileyen bir ekip. Disiplin anlayışları mükemmel. Ne olursa olsun, soğukkanlılıklarını elden bırakmıyorlar. Yardımlaşma üst düzeyde. Baskı yediklerinde topa hakimiyetleri ve hatasız paslarla presten kurtulmaları en iyi özellikleri… Dün de, bu örnekleri gördük. Attıkları golün ardından sonra daha dikkatli oynadılar. Topu rakibe bırakıp, kontra toplarla gol aradılar. İkinci golü atan Trezeguet son vuruşta başarılı olsa, üçüncü golü de atabilirdi… Karşılaşmanın ikinci yarısı mücadele ve tempo olarak üst düzeyde geçti. Karşılıklı ataklar ve pozisyonlar izleyenleri yerlerinden zıplattı diyebiliriz. Göztepe orta sahasını rahat geçen Kasımpaşa, taktiğini iyi uyguladı. Topu rakibe bıraktılar. Oyunu kendi yarı alanında kabullenip, hızlı oyuncuları ile sonuca gitmek istediler. Savunma arkasına atılan toplar tehlikeli oldu. Biraz daha çabuk ve fazla oyuncu ile ileride çoğalabilseler farklı bir skor elde edebilirlerdi. Oyunu geniş alanda oynamak her takımın yapacağı iş değil. Fizik gücü rolü bu noktada ortaya çıkıyor. Kasımpaşa’nın tek eksiği yetersiz şuttu. Yine de, Göztepe gibi güçlü bir takım karşısında alınan 3 puan gelecek için rahat bir nefes oldu.
BA'YA DUR DEDİ
Ramazan, Göztepe akınlarına geçit vermedi. 5 net kurtarışı vardı. Demba Ba’ya “dur” dedi. Golden sonra takımı çok geriye yasladı. Yenilecek bir gol, çok şeyi değiştirirdi.
ÖZDEŞ'İN HATASI
Golden sonra takımı çok geriye yasladı. Yenilecek bir gol, çok şeyi değiştirirdi.
DÖRT DÖRTLÜK HAKEM - BÜLENT YAVUZ
İzmir’deki müsabakada Göztepe ve Kasımpaşa gerçekten güzel bir futbol sergilediler. Ve Kasımpaşa, bu güzel maçtan 3 puanla ayrıldı. Hakem Hüseyin Göçek, karşılaşmanın her saniyesini yaşayarak doğru şekilde yorumlayınca ortaya bu güzel futbol çıktı. Milos Kosanovic’in birinci ve ikinci kartları kurala uygundu. Veysel’in golünde 23 cm ofsayt var ancak hakemin bulunduğu açıdan görmesi zordu. Demba Ba’nın yükselirken elini Veysel’in beline koyması hakeme ‘itme duygusu’nu verir. Hakem de golü geçerli saymayarak faulü verdi. Bana göre de doğru yaptı. Demba Ba’ya sormak lazım; ‘senin elinin orada ne işi var?’ diye. Kalan pozisyonlarda hakem gerçekten dört dörtlük maç yönetti.
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