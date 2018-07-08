Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kalecisi Göktuğ Bakırbaş, kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan videolu açıklamasında, 6-7 yaşından beri Göztepe formasını giydiğini, babasının, göbek bağını Göztepe Stadı'nın yapıldığı Gürsel Aksel Tesisleri'nin olduğu yere gömdüğünü söyledi.
Spor okulunda başladığı Göztepe macerasında 2014-2015'te A takıma çıktığını belirten 22 yaşındaki futbolcu, "Göztepe formasını giymeye devam ediyorum. Sonuçta küçük yaşta tribünde olup şu an saha içinde bu formayı giymek benim için çok özel ve güzel bir duygu. İnşallah bu güzel duyguya uzun süreler devam ederim." ifadelerini kullandı.
Futbola başladığında savunmada görev yaptığını bildiren Göktuğ Bakırbaş, daha sonra 11-12 yaşındayken takımdaki kaleci eksikliğinden dolayı kalede görev yapmaya başladığını aktardı.
İNŞALLAH ÇIRAK USTAYI GEÇER
Göktuğ, kaleci Beto'yu ise ustası olarak gördüğünü belirterek, "İnşallah çırak ustayı geçer." dedi.
Geçen sene Manisaspor'da kiralık olarak oynamasının kendisine büyük tecrübe kazandırdığını belirten genç kaleci, Manisaspor formasıyla Denizlispor karşısında attığı gole ilişkin şunları kaydetti:
"Düşmemek için o maçtan mutlaka puan almamız gerekiyordu. Son dakika korner oldu ve tam olarak hissettim desem yalan olur. Çıkıp şansımı deneyeyim dedim, çok şükür kısmet oldu. Bir kaleci için çok özel ve güzel bir duygu, inşallah gollere burada da devam ederim."
Göktuğ, Göztepe taraftarının kendisini sevdiğini düşündüğünü belirterek, şöyle konuştu:
"Kendimi bir taraftar olarak görüyorum ve takımımız galip geldiği zaman bir futbolcu sevincinin dışında taraftar sevinci de yaşıyorum. Her futbolcunun hayali büyük takımlarda oynamaktır ama ben zaten çok büyük bir takımda oynuyorum. Ayrıca tuttuğum takımda oynuyorum, o yüzden Göztepe'nin yeri bende çok ayrı. Hedefim bu formayı uzun yıllar giymek ve aynı zamanda A Milli Takım formasını giymek."
Erzurum kampının çok iyi geçtiğini belirten genç kaleci "Hocalarımız bizi biraz yoruyor ama bunun karşılığını sezon içinde başarılarla alacağız." ifadesini kullandı.
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