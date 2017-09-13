Göztepe'nin seyircisiz oynama cezası ne zaman bitecek?

Göztepe'nin 'seyircisiz oynama cezası' bu hafta itibarıyla sona eriyor.



Sarı kırmızılı ekip, lig tarihinde İzmir'de 15 kere konuk ettiği rakibini 8 defa mağlup ederken sadece 1 defa yenildi, 6 müsabaka ise eşitlikle sona erdi. Gençlerbirliği önünde tek yenilgisini 1959-60 sezonunda 2-0'lık skorla alan Göztepe, Gençlerbirliği'ne 57 yıldır evinde boyun eğmiyor.



Göztepe, bu sezon 4 haftada sadece 1 puan alabilen rakibini eli boş göndermeyi hedeflerken teknik direktör Tamer Tuna, müsabakayı kazanıp üst üste 3'üncü galibiyetlerini almak istediklerini söyledi. Rakiplerinin durumunun kendilerini ilgilendirmediğini dile getiren Tamer Tuna, "Gençlerbirliği henüz galibiyet alamamış olabilir. Biz aynı ciddiyetle sahada mücadelemizi sürdüreceğiz. Üstelik taraftarımız aylar sonra yanımızda olacak. Onlara iyi bir futbol izletip, galibiyet sevinci yaşatacağız. Taraftarımızın varlığı, bizi daha da motive edecek."



Tamer Tuna, sakatlıkları süren stoper Emrecan Coşkun ve golcü Ömer Şişmanoğlu'nun Gençlerbirliği'ne karşı forma giyemeyeceğini, ancak geçen haftaki idmanda sol arka adalesinden sakatlandığı için Osmanlıspor müsabakasında oynayamayan forvet Nabil Ghilas'ın takıma katıldığını söyledi.

göztepe

gençlerbirliği

süper lig