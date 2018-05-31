Göztepe operasyona başladı

Teknik direktör Bayram Bektaş ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalayan Göztepe’de iç transfer çalışmaları başlarken, 3 oyuncu ile yollar ayrıldı. Geçen sezon 29 resmi maçta görev yapmasından dolayı, anlaşma gereği sözleşmesi otomatik olarak uzayan Reyiz lakaplı Sabri Sarıoğlu, yönetimle bir araya gelerek ayrılık kararı aldı. Sabri’nin sözleşmesinde iki taraf için de tek taraflı fesih maddesinin yer aldığı ve tarafların karşılıklı anlaşıp ayrıldığı öğrenildi.

KOMBİNELERDE İNDİRİM YAPILDI

HT Egeli'den Abdullah Çelebi'nin haberine göre, Başkan Mehmet Sepil’in 37 yaşındaki Selçuk Şahin’e yeni bir teklif yapmayacağı öğrenildi. Mukavelesi biten kaleci Günay Güvenç’in de forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği ve anlaşmaya yanaşmadığı belirtildi. Sözleşmeleri biten Tanju Kayhan ile Leo’nun durumu ise belirsiz. Bu arada yönetim kombinelerde indirime gitti. Buna göre maraton ve numaralı çocuk tribünü 625, numaralı bin 230, VIP ise 2 bin 790 TL olarak açıklandı.