KİRALAMAK İSTİYORLAR

Elazığ’dan Alparslan Öztürk’e 3 yıllık imza attıran ve transferde yerli oyunculara yönelen Göztepe’nin Beşiktaş’tan ofansif orta saha Orkan Çınar’a talip olduğu öğrenildi. Yönetimin, geçen sezon Konyaspor’da kiralık olarak oynayan 22 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralamak istediği belirtildi.

UĞUR VE AHMET’E VETO

Teknik direktör Bayram Bektaş’ın stoper için ismi geçen Trabzonspor’dan Uğur Demirok ve Galatasaray’dan Ahmet Çalık isimlerini veto ettiği belirtildi. Bektaş’ın Reis’in yanına hızlı ve dinamik bir stoper istediği, yönetimin yurtdışından da bazı isimlerle temasta olduğu belirtildi.

"Geçen sezon 5 maç Beşiktaş'ta 11 müsabaka ise Konyaspor'da forma giyen Orkan 2 gol attı."