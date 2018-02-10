SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... GÖZTEPE - OSMANLISPOR MAÇININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasındaki çılgın maçta Göztepe ile Osmanlıspor 3-3 berabere kaldı.

23. dakikada Göztepe, yeni transferi Demba Ba'nın attığı golle 1-0 öne geçti: Yoan Gouffran'ın yerden pası ile altıpasın hemen dışında topla buluşan Demba Ba'nın çektiği şut kaleci Zydrunas Karcemarskas'ın sağından ağlarla buluştu.

35. dakikada ev sahibi ekip, Gouffran'ın attığı golle farkı 2'ye çıkardı: Castro'nun ortasına penaltı noktasına yakın bir bölgede iyi yükselen Yoan Gouffran, kafayla topu ağlara gönderdi.

43. dakikada Osmanlıspor, Özer Hurmacı'nın attığı golle skoru 2-1 yaptı: Vrsajevic'in yaptığı ortayı Kosanovic uzaklaştırmak istedi ancak top altıpas içerisinde bulunan Özer Hurmacı kaldı. Özer, topla buluşur buluşmaz yaptığı vuruşla farkı 1'e indirdi.

59'da Osmanlıspor, Sokol Cikalleshi'nin attığı golle skoru eşitledi: Sol çaprazdan ceza sahası içerisine giren Aminu Umar, kaleci Beto'dan sıyrıldıktan sonra yerden pasını arka direkte bomboş pozisyonda bulunan Sokol Cikalleshi'ye gönderdi. Cikalleshi, gelişine çektiği şutla skoru 2-2 yaptı.

84. dakikada Göztepe, Andre Castro'nun attığı golle karşılaşmada bir kez daha öne geçti: Gouffran'ın çektiği şutta kaleci Karcemarskas'tan dönen topu iyi takip eden Andre Castro'nun çektiği şut kaleci Karcemarskas'ın sağından ağlarla buluştu: 3-2.

90+5. dakikada Sokol Cikalleshi, Wallace Reis'in kendisini arkadan itmesi sonrasında yerde kaldı ve hakem Arda Kardeşler, bu pozisyonda Osmanlıspor lehine beyaz noktayı işaret etti. Penaltı vuruşunu gole çeviren Cikalleshi, maçın da sonucunu ilan etti: 3-3.

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

BETO CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Göztepe'nin başarılı file bekçisi Beto, Osmanlıspor karşılaşmasında gördüğü sarı kartla sarı-kırmızılıların önümüzdeki hafta deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmada ceza duruma düştü.

GÖZTEPE: 3 - OSMANLISPOR: 3

STAT: Bornova

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Bahattin Duran, Tarık Ongun

GÖZTEPE: Beto, Tanju Kayhan (Dk. 68) Sabri Sarıoğlu), Kosanovic, Kadu (Dk. 52 Wallace Reis), Traore, Halil Akbunar (Dk. 59 Ghilas), Selçuk Şahin, Rotman, Gouffran, Castro, Demba Ba

OSMANLISPOR: Karcemarskas, Vrsajevic, Yalçın Ayhan, Numan Çürüksu, Pinto, Serdar Gürler, Lumanza, Ceyhun Gülselam (Dk. 46 Lawal), Umar, Özer Hurmacı (Dk. 77 Mehmet Güven), Mehmet Batdal (Dk. 52 Cikalleshi)

GOLLER: Dk. 23 Demba Ba, Dk. 35 Gouffran, Dk. 84 Castro (Göztepe), Dk. 43 Özer Hurmacı, Dk. 59 ve 90+5 (Penatıldan) Cikalleshi (Osmanlıspor)

SARI KARTLAR: Dk. 30 Ceyhun Gülselam, Dk. 41 Vrsajevic, Dk. 69 Umar, Dk. 76 Özer Hurmacı (Osmanlıspor), Dk. 52 Kadu, Dk.75 Castro, Dk. 83 Beto, Dk. 89 Sabri Sarıoğlu (Göztepe)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

7. dakikasında Serdar Gürler'in pasıyla ceza alanı hemen dışında topla buluşan Özer Hurmacı'nın sert şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.

10. dakikada aldığı pasla ceza alanı içinde topa hareketlenen Umar'dan önce meşin yuvarlağa müdahale eden Beto, pozisyonu önledi.

18. dakikada sağ kanattan hızlı gelişen Göztepe atağında Halil'in Demba Ba'ya aktarmak istediği topu Yalçın Ayhan yerinde bir müdahale ile uzaklaştırdı.

23. dakikada Göztepe öne geçti. Gouffran'ın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Demba Ba, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

33. dakikada güzel hareketlerle rakiplerini geçerek ceza alanına giren Demba Ba'nın sağ çapraz pozisyonda attığı sert şutta kaleci Karcemarskas topu kornere uzaklaştırdı.

35. dakikada Göztepe farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan Castro'nun yaptığı ortada ceza alanı içinde topa iyi yükselen Gouffran'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.

37. dakikada Serdar'ın sol kanattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Numan'ın kafa vuruşunda top direğin yanından dışarı çıktı.

43. dakikada Osmanlıspor farkı 1'e indirdi. Vrsajevic'in sağ kanattan yaptığı ortada Kosanovic'in uzaklaştırmak istediği topla buluşan Özer Hurmacı'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

55. dakikada hızlı gelişen Osmanlıspor atağında Umar'ın sağ kanattan yaptığı ortada Serdar'ın dokunamadığı top taca çıktı.

59. dakikada Osmanlıspor beraberliği yakaladı. Defansın arkasına atılan topla buluşan Umar, kaleci Beto'nun kalesinde terk ettiği pozisyonda meşin yuvarlağı Cikalleshi'ye aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 2-2

73. dakikada Selçuk Şahin'in ceza alanı dışından attığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

77. dakikada sol çapraz pozisyonda kazanılan serbest vuruşu kullanan Demba Ba'nın şutunda top direğe çarpıp auta gitti.

84. dakikada Göztepe tekrar öne geçti. Gouffran'ın yaptığı vuruşta kaleciden dönen topu iyi takip eden Castro, ceza alanı içinde bekletmeden vurarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-2.

90+4. dakikada konuk ekip penaltı kazandı. Cikalleshi'nin Göztepe ceza sahası içinde yerde kalmasının ardından hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. 90+5. dakikada atışı kullanan Cikalleshi tekrar beraberliği sağladı: 3-3.

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, kart cezalısı Poko'nun yokluğunda Rotman'a şans verirken, geçen hafta 21 kişilik kafilede yer almayan Scarione ve Tayfur da yedek kulübesinde kendine yer buldu.

Sarı-kırmızılı taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 8 bin Sarı-kırmızılı futbolsever tribünlerdeki yerini aldı. Müsabakayı A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve yardımcısı Tayfur Havutçu da izledi.