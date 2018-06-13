Spor Toto Süper Lig'de kadrosundan Sabri, Selçuk, Günay, Tanju, Leo ve Demba Ba ile yollarını ayırıp Elazığspor'da Alparslan'la 3 yıllık mukavele yapan İzmir temsilcisi Göztepe'de Oscar Scarione ve Kadu'nun durumları da belli oldu.
Geçen sezonun ikinci yarısında itibaren düşüşe geçen ve forma şansı bulamayan Scarione ile yolların ayrılmasına karar verildi. Teknik direktör Bayram Bektaş'ın aramalarına cevap vermeyen Scarione'nin yeni sezonda kadroda düşünülmediği açıklandı. Göztepe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Arjantinli orta saha oyuncusuyla bir araya gelecek başkan Mehmet Sepil'in karşılıklı anlaşarak yolları ayıracağı kaydedildi. Sarı-kırmızılılarla Süper Lig'de 17 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu 2 gol attı.
Göztepe'de dizinden yaşadığı sakatlık sonucu sezon sonuna doğru Brezilya'da ameliyat olan Kadu'nun ise hazırlık kampına katılacağı bildirildi. Operasyon geçirdikten sonra Adnan Süvari Tesisleri'nde çalışmalarını tek başına sürdüren Brezilyalı oyuncunun oldukça kaliteli bir isim olduğunu vurgulayan Bayram Bektaş, "Kadu hem karakterli bir insan hem de iyi bir futbolcu. Kendisini kampa dahil edeceğim. Ardından doktorundan gelecek raporu bekleyeceğiz. Umarız her şeyi düzgün çıkar. Kendisini yeni sezonda takımımda görmek istiyorum" diye konuştu. Geçen sezon başında Brezilya'nın Ponte Preta takımında transfer edilen 31 yaşındaki stoper 20 maçta forma giymişti.
GÖZTEPE 93'ÜNCÜ YAŞINI KUTLAYACAK
14 Haziran 1925'te temelleri atılan Göztepe, kuruluşunun 93'üncü yılını yarın büyük bir coşkuyla kutlayacak. Güzelyalı Sahili'nde toplanacak sarı-kırmızılı taraftarlar saat 19.25'te başlayacak müzik ve ışık gösterileriyle eğlenecek. Ardından saat 19.30'da Başkan Mehmet Sepil, Gürsel Aksel Tesisleri'ne inşa edilen yeni statta basın toplantısı gerçekleştirecek. Saatler 22.00'yi gösterdiğinde Susuzdede Parkı'na kurulacak platformda geri sayım başlayacak ve taraftarlar geceyi binlerce meşale yakarak aydınlatacak. Havai fişek gösterileriyle şov devam edecek. Göztepe yönetimi, teknik ekibi ve futbolcular ise Üçkuyular İskelesi'nde kalkacak tekneyle körfeze açılacak ve şovu izleyecek. DJ performanslarıyla sürecek organizasyon gece geç saatlere kadar devam edecek.
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