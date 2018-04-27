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STAT: Bornova

HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Ali Saygın Ögel, Samet Çavuş

GÖZTEPE: Beto, Sabri Sarıoğlu, Wallace Reis, Kosanovic, Leo, Halil Akbunar (Dk. 67 Demba Ba), Poko, Ngando, Gouffran (Dk. 46 Muhammed Enes Durmuş), Castro (Dk. 81 Doğanay Kılıç), Ghilas

KARABÜKSPOR: Rybka, Hakan Aslantaş, Kravchenko, Tayyib Talha Sanuç, İshak Doğan, Murat Akın (Dk. 81 Berkay Yılmaz), Leandrinho (Dk. 81 Ahmet Karadayı), Cem Özdemir (Dk. 69 Yusuf Akbulut), Alican Karadağ, Bliznichenko, Ergin Keleş

GOLLER: Dk. 11 ve 45+1 Ngando, Dk. 64 ve 77 Ghilas, Dk. 80 Demba Ba (Göztepe)

SARI KART: Dk. 39 Tayyib Talha Sanuç (Kardemir Karabükspor)

Göztepe, ligden düşen Karabükspor'a gol yağdırdı...

Maça hızlı başlayan ev sahibi Göztepe, 11. dakikada Axel Ngando'nun golüyle 1-0 öne geçti. Takımlar soyunma odasına bu skorla girecekken; 45. dakikada sahneye yine aynı isim çıktı ve Ngando durumu 2-0'a getirdi. Bu gol ilk yarının da sonucunu belirleyen gol oldu. İkinci yarıda da maçı tek kaleye çeviren Göztepe, 64. dakikada Ghilas ile farkı 3'e çıkardı.

Maçın 67. dakikasında Halil Akbunar'ın yerine oyuna giren Demba Ba, Göztepeli taraftarlar tarafından ıslıklandı. Bu tepkiye aldırış etmeyen Senegalli golcü, 77. dakikada gol atan Ghilas'a golün pasını veren isim oldu. 80. dakikada da sahneye çıkan Demba Ba, skoru belirleyen golü attı ve Göztepe, Karabükspor'u 5-0 mağlup etti.

Göztepe bu 3 puanla birlikte 5. sıraya kadar yükseldi ve haftayı 47 puanda kapattı. Ligden düşen Karabükspor ise 12 puanda ve 18. sırada kalmaya devam etti.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

11. dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanattan Gouffran'ın ceza alanına ortasında sağ çaprazda topla buluşan Halil Akbunar'ın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Rybka'dan döndü. Topu iyi takip eden Ngando, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

23. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Ergin Keleş'in vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

26. dakikada sol kanattan yapılan ortada Gouffran'ın kaleye göndermek istediği topu Tayyib Talha Sanuç yerinde bir müdahaleyle uzaklaştırdı.

45+1. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Poko'nun ara pasında topla buluşan Ngando, takımının ve kendisinin ikinci golünü attı: 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, Göztepe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

64. dakikada Göztepe 3'üncü golü buldu. Enes'in şutunda direkten dönen topu Ghilas tamamladı: 3-0.

78. dakikada Demba Ba'nın sağ kanattan pasında Ghilas topu boş kaleye gönderdi: 4-0.

80. dakikada taraftar tarafından yuhalanan ve ıslıklanan Demba Ba kaleci ile karşı karşıya pozisyonda maçın skorunu belirledi: 5-0.