Göztepe'de Demba Ba, Karabükspor maçının 67. dakikasında oyuna girdi. Taraftarlar Demba Ba'yı ıslıklayarak, "Burası Göztepe, Beşiktaş değil!" tezahüratlarında bulundu.

Göztepe tribünleri Demba Ba konusunda ikiye bölündü. Bazı taraftarlar Demba Ba'ya destek verirken, tribünlerin diğer kısımları ise Senegalli futbolcuyu protesto ediyor. Tepki gösterilen Demba Ba, 79. dakikada skoru 5-0’a getiren golü kaydetti.