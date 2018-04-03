Göztepe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Vodafone Park'ta Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Bir dönem Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Tamer Tuna ve Güneş'in karşı karşıya geleceği ve zirveyi yakından ilgilendiren bu maçın deplasman tribünü biletleri satışa çıktı. Göztepeli taraftarlar kendilerine ayırılan biletleri tam 8 dakika içinde satın alarak tüketti!

— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) April 3, 2018

Konuya ilişkin olarak bir açıklama yapan Göztepe, ilk olarak bilgilendirici nitelikte bir paylaşım yaptı ve "Cumartesi günü deplasmanda oynayacağımız Beşiktaş karşılaşmasının biletleri satışa açıldı" ifadelerini kullandı. Bu paylaşımdan sadece 8 dakika sonra bir Tweet daha atan Göztepe'nin paylaşımında ise "Ve bitti" ifadeleri yer aldı.