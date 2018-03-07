Spor Toto Süper Lig'de 11 Mart Pazar günü sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, ligde tüm maçlara ilk 5'te yer almak için çıktıklarını, bu haftaki Antalyaspor maçını kazanmak istediklerini söyledi.

Tuna, Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde yer alan tüm takımların bir hedefinin olduğunu, onun için bütün maçların aynı zorlukla geçtiğini bildirdi.

Her maça kazanma düşüncesiyle çıktıklarını vurgulayan Tuna, "Tüm maçlarımıza ilk 5'te yer almak için çıkıyoruz. Çok tutkulu bir taraftara sahibiz. Onların bu kadar yıldan sonra Avrupa'ya gitme arzuları var, bizim de arzularımız var. Umarım onları gerçekleştirecek şekilde Antalyaspor maçına çıkacağız. Tek hedefimiz bu maçı kazanmak." diye konuştu.

Ligin son haftalarında oynayacakları maçlarda, iç saha avantajını kendi lehlerine döndürmek istediklerini ifade eden Tuna, takımının ligi en iyi şekilde tamamlayacağını dile getirdi.

Tuna, taraftarlarının her zaman takımlarına sahip çıktığını belirterek, "Bizim amacımız onların bu sevgisine en iyi şekilde karşılık vermek. Ligde artık sağlam bir Göztepe var, iyi bir yönetim anlayışına sahibiz. Umarım gelecek sezonun sonunda tamamlanacak stadımızla takımımız daha iyi yerlere gelecek." ifadelerini kullandı.

Tamer Tuna, dizine darbe alan Andre Castro'nun durumunun iyi olduğunu, salonda çalışmalarına devam ettiğini, Ömer Şişmanoğlu ve Hakan Çinemre dışında eksiklerinin olmadığını sözlerine ekledi.