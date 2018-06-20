Göztepe Twumasi için devreye girdi

Transferde şimdiye kadar sadece Elazığspor’dan orta saha Alparslan Öztürk’ü alan Göztepe’nin, Kazakistan’ın Astana ekibinden Ganalı Patrick Twumasi için devrede olduğu öğrenildi. Geçen sezon da gündeme gelen Ganalı golcüyü menajerlerin tekrar önerdiği, sarı-kırmızılıların ise maliyetinin uygun olması halinde transferi gerçekleştireceği belirtildi.

BİFOUMA ELDEN KAÇTI

HT Egeli'den Abdullah Çelebi'nin haberine göre, Göz-Göz’ün, kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi olan 24 yaşındaki Twumasi’nin bonservis bedelinde indirim yaptırmaya çalıştığı öğrenildi. Öte yandan 27 Haziran’da yeni sezon hazırlıklarına başlayacak sarı-kırmızılıların gündeminde olan Sivasspor’un Fransız kanat oyuncusu Bifouma, Süper Lig’in yeni ekiplerinden Ankaragücü ile anlaştı.

Gana Milli Takımı’nda da görev yapan Twumasi, geçtiğimiz sezon Astana formasıyla Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 maçta 5, Avrupa Ligi’nde de 8 karşılaşmada 5 gol attı.