Göztepe - Yeni Malatyaspor düellosu

Türkiye Spor Toto Süper Lig maçında Göztepe ile Yeni Malatyaspor, 07 Mayıs 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 20:00. Göztepe 47 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Yeni Malatyaspor 39 puanda ve 11. sırada. Göztepe, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Yeni Malatyaspor, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 164 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Göztepe kazanırsa 1.65, beraberlik çıkarsa 3.20, Yeni Malatyaspor sahadan galip ayrılırsa 3.55 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Göztepe önceki hafta Samsunspor mücadelesinde 1-2 kazandı.

Yeni Malatyaspor ise Boluspor karşılaşmasında 1-5 kazandı.

Göztepe, evinde 8 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 30 gol atıp 22 gol yedi.

Yeni Malatyaspor ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Yeni Malatyaspor, 13 gol atarken 22 gol yedi.