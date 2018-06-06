Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona gençleştirilmiş kadroyla girmeyi planlayan Göztepe, transferde yerli oyunculara ağırlık verecek.

Küme düşen Gençlerbirliği'nden sağ bek Ahmet Oğuz'la ilgilenen ve transferi resmen bitirmeye çalışan sarı-kırmızılıların alt liglerde oynayan futbolculara kanca attığı bildirildi. Gölcükspor'un genç forveti Berke Bıyık'ı gündemine alan teknik direktör Bayram Bektaş'ın eski kulübü Ümraniyespor'da top koşturan Mücahit Albayrak ve Emircan Altıntaş'ı istediği öğrenildi. Kanatlarda ve orta sahada oynayan Emircan'ın kulübüyle 2012, sol bek Mücahit'in ise 2020 yılına kadar sözleşmeleri bulunuyor. Bektaş'ın raporu üzerine harekete geçen yönetimin Ümraniyespor'a fiyat sorduğu belirtildi.

Yabancı transferinde yüksek maliyetlerden dolayı yavaş adım atan Göztepe'nin önce yerli isimleri takıma kazandıracağı ifade edildi. Bayram Bektaş, mevcut yabancılarla bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. Gönderilmesi gündemde olan Gouffran ve Ghilas'la konuştuğunu ancak Scarione'ye ulaşamadığını belirten genç teknik adam, "Döviz kurunda yaşanan artış ve istenen yüksek miktarlar piyasayı etkiliyor. Önce mevcut yabancı futbolcularımızın bize neler katabileceğini görmeliyiz. Çünkü birini gönderip birini transfer etmek oldukça maliyetli. Adımlarımızı sağlam atmalıyız. Genç futbolcuları da elbette değerlendireceğiz. Her yerde tarama yapıyoruz" diye konuştu.