Göztepe’de Leo ile Tanju gitti

İç transferde golcü Demba Ba, sağ bek Sabri Sarıoğlu, kaleci Günay ve Selçuk Şahin’le vedalaşan Göztepe’de iki ayrılık daha yaşandı. Sarı-kırmızılılar, sözleşmeleri biten Leo Schwechlen ve Tanju Kayhan’la yollarını ayırdı. Yönetimin Sabri gibi defansın sağında görev yapan Tanju’ya yeni bir kontrat önerdiği ancak deneyimli futbolcunun kabul etmediği bildirildi. Geçen yıl defansın jokeri olan Leo’ya ise takımda yabancı futbolcuların fazla olmasından dolayı yol gözüktü.

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HT Egeli'de yer alan habere göre, teknik direktör Bayram Bektaş’ın sol bekte Traore´nin de bulunması nedeniyle yönetime, “Aynı bölgede iki yabancıya gerek yok” raporunu verdiği bildirildi. Göztepe’ye 2016- 17 sezonunda 1’inci Lig’deyken transfer olan ikili 2 sene boyunca istikrarlı bir şekilde forma giydi. Sabri’yle birlikte savunmada görev yapan 3 oyuncusuyla vedalaşan İzmir ekibinde geçen sezon Standard Liege’den kiralanan Kosanovic ve dizinden ameliyat olan Kadu’nun da durumları belirsiz.

Göztepe’ye Anorthosis’ten gelen Fransız Leo, 60 resmi maçta formayı terletti. Zaman zaman stoperde de görev alan 29 yaşındaki futbolcu 1 kez ağları sarstı.