Göztepe’de Şişmanoğlu belirsizliği

Göztepe’de sakatlıkların da etkisiyle beklenen performansı sergileyemeyen golcü Ömer Şişmanoğlu’nun durumu belirsiz. Kurmaylar, takımda en yüksek ücret alan oyuncular arasında olmasına rağmen 8 maçta 1 gol atabilen 28 yaşındaki oyuncu ile görüşecek. 1 yıl daha sözleşmesi olan Ömer’e ayrılmak istemesi halinde kolaylık sağlanacak.

7-8 TRANSFER

HT Egeli'den Abdullah Çelebi'nin haberine göre, Ömer Şişmanoğlu’ndan Göztepe’de kalmak istemesi halinde ücretinde indirim isteneceği öğrenildi. Şimdiye kadar Demba Ba, Selçuk, kaleci Günay ve Sabri ile yollarını ayıran, Tanju Kayhan ve Leo Schwechlen’e teklif yapıp beklemeye geçen sarı-kırmızılı yönetim, 7-8 takviye ile transfer defterini kapatmayı hedefliyor.

Beşiktaş’tan transfer edilen Ömer Şişmanoğlu, sezon boyunca hiçbir maçta ilk 11’de şans bulamazken toplamda 165 dakika süre alıp sadece 3-1 kazanılan Antalya maçında 1 gol attı.

GÖZ-GÖZ MÜCAHİT'İ İSTİYOR

Takımı gençleştirerek maliyetleri de düşürmeyi planlayan Göztepe transfer listesine bir genç ismi daha ekledi. Daha önce Ümraniye’den 22 yaşındaki Emircan Altıntaş, Gölcükspor’dan 22 yaşındaki Berke Bıyık’ı gündemine alan Göz-Göz, yine Ümraniye’den 26 yaşındaki defans oyuncusu Mücahit Albayrak’ı da transfer etmek için girişimlere başladı.

