Göztepe’de rota Nijeryalı Omeruo

Yönetimin, Dünya Kupası’nda Nijerya Milli Takımı’nda yer alan 24 yaşındaki futbolcunun kulübü Chelsea’ye kiralama teklifi yapacağı belirtildi.

4 YA DA 5 TRANSFER

Omeruo 2015-2016’da Kasımpaşa forması giymeye başladı. Alanyaspor’da da 1 sezon top koşturan Omeruo, geçen sezon yine Kasımpaşa’ya döndü. Başkan Mehmet Sepil, “Taraftarımız rahat olsun. 4 ya da 5 nokta takviye gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

MUHTEŞEM KUTLAMA

Göztepe kuruluşunun 93’üncü yıl dönümünü muhteşem bir organizasyonla kutladı. Güzelyalı Sahili’ne toplanan binlerce taraftar 19.25’te başlayan müzik ve ışık gösterileriyle eğlendi. Etkinlik, havai fişek gösterileri ve DJ performanslarıyla devam etti.