Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında ağırladığı Göztepe'yi Talisca, Medel, Tosic, Larin ve Babel'in golleriyle 5-1 mağlup etti. Göztepe'nin golü ise Halil Akbunar'dan geldi. Son dakikalarda Göztepeli oyuncular arasında bir pozisyondan dolayı tartışma çıktı.

Konuk ekipte Tayfur Bingöl, takımının hücumu sırasında müsait durumda olduğu gerekçesiyle kendisine topu vermeyen Andre Biyogo Poko'ya tepki gösterdi. Bu iki oyuncu arasındaki tartışmaya Andre Castro da dahil oldu. Üç oyuncu, maçın bitmesinin ardından tartışmaları sürdürerek soyunma odasına yöneldi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Tayfur'u sözleriyle sakinleştirmeye çalıştı.