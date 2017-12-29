Gazete Habertürk'ten Abdullah Çelebi'nin haberine göre; Göztepe'de, Süper Lig'in ilk yarısında 14 gol atan Makedon Adis Jahovic'in gölgesinde kalan ve fazla şans bulamayan Cezayirli golcü Nabil Ghilas, İspanya La Liga ekiplerinden Levante'ye transfer oluyor.

İspanyol ekibinin Villarreal'e geri dönen milli futbolcumuz Enes Ünal'ın boşluğunu 27 yaşındaki Ghilas'la doldurmak istediği ve bu transfer için Göz-Göz'e 500 bin euro bonservis ödeyeceği öğrenildi.



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2015-2016'da da Levante'de forma giyen Ghilas'ın birkaç güne kadar eski kulübüne transferinin kesinleşmesi bekleniyor. Cezayirli oyuncu, İzmir ekibinde ilk yarıda 11 maçta 453 dakika süre alırken 2 gol kaydetti. 2 Ocak'ta Antalya'da kampa girecek sarı-kırmızılılarda teknik direktör Tamer Tuna'nın yönetime Segbefia, Emre Can, Leo gibi oyuncularla da yolların ayrılması yönünde rapor verdiği belirtildi.