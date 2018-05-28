Göztepe’nin tehlikeli 3’lüsü

Süper Lig’deki ilk sezonda istenilen verim alınamayan üç oyuncu şimdiden Göztepe’nin başını ağrıtmaya başladı. Sezonu 1 golle tamamlayabilen Fransız Gouffran, ligin son 7 haftasında 1 dakika bile şans bulamayan Arjantinli Oscar Scarione ve 6 gol atmasına rağmen takıma uyum sağlayamayan Cezayirli Ghilas’ı göndermek isteyen yönetim, bu oyuncuların yüksek maliyetleri nedeniyle kara kara düşünüyor.

ZARARSIZ GÖNDERME

HT Egeli'den Abdullah Çelebi'nin haberine göre, 32 yaşındaki Gouffran ile Scarione’nin 1’er yıl, 28 yaşındaki Ghilas’ın ise 2 yıl daha sözleşmesi bulunurken, sarı-kırmızılı kurmaylar maliyetleri oldukça yüksek olan bu isimleri zararsız göndermenin planlarını yapıyor. Teknik direktör Tamer Tuna’nın yerine Bayram Bektaş’ı getiren başkan Mehmet Sepil, kadro planlaması konusunda önümüzdeki haftadan itibaren çalışmaları hızlandıracak.

İÇ TRANSFER BAŞLIYOR

Göztepe yönetimi, iç transferde sözleşmeleri bitecek Selçuk Şahin, Tanju Kayhan, kaleci Günay ve Leo Schwechlen ile hafta içerisinde masaya oturacak. Kiralık sözleşmesi sona eren Kosanovic’in durumu belirsiz.