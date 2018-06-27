Göztepe’ye Roma’dan stoper

Elazığ’dan Alpaslan Öztürk’le 3 yıllık sözleşme imzalayıp, Alanyasporlu Lamine Gassama’dan söz alan Göztepe’nin stoper Leandro Castan’la ilgilendiği iddia edildi. Fransa’nın Caen takımında forma giyen defans oyuncusu Damien Da Silva’yla da görüşen Göz-Göz’ün, İtalya Seri A takımı Roma’da oynayan 31 yaşındaki Castan’ı da takipe aldığı bildirildi.

BAŞKAN SEPİL TEMASTA

HT Egeli'de yer alan habere göre, geçen sezon Cagliari’ye kiralanan futbolcunun Roma’yla 2020’ye kadar sözleşmesi bulunurken, transferlerle bizzat ilgilenen Başkan Mehmet Sepil’in Brezilyalı defansı Göztepe’ye kazandırmaya çalıştığı ifade edildi. Erzurum kampına kadar 3 ya da 4 takviye yapmayı planlayan İzmir ekibinin Da Silva veya Castan’dan birini almak istediği öğrenildi.

Castan, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak oynadığı Cagliari’de 14 müsabakaya çıkıp 1 gol atmayı başardı.

GÖZ- GÖZ BUGÜN URLA'DA TOPLANIYOR

Göztepe yeni sezon hazırlıklarına bugün Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde başlayacak. A Takım oyuncularının yanı sıra bir süredir gelişim kampında çalışan genç oyuncuların da çalışmalara katılacağı belirtildi.