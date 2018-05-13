Gözünü kaybetti ama gazi sayılmıyor

Terörle Mücadele Sırasında Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar Derneği (TMSY) tarafından İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüş başlatıldı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Caner Aktan'ın haberine göre, Kocaeli'ye varan dernek üyeleri, terörle mücadele sırasında yaralandıklarını ancak gazi sayılmadıklarını söyledi. Dernek Başkanı Attila Polat, "Aramızda polis ve askerler var. Zamanında görev yaparken kimimiz kurşun, kimimiz de mayın ile yaralandık. Ancak gazi sayılmadık" dedi.

YÖNETMELİK YÜZDE 40

TSK'nın yönetmeliğinde gazi sayılabilmek için yüzde 40 uzuv kaybı olması gerektiğinin altını çizen Polat, "Yüzde 40'ın altında uzuv kaybı olanlar gazi sayılmıyor. Biz bu konuda defalarca basın açıklaması yaptık. Siyasiler ile görüştük. Ancak bugüne kadar herhangi bir sonuç alamadık. Ayrıca vücudunda mermi ile şarapnel parçaları ile yaşayan dernek üyelerimizin, bunun da sonucu olarak kronik metal zehirlenmesi yaşadığı belirlendi" dedi. Yürüyüşün amacının farkındalık yaratarak seslerini duyurmak olduğunu ifade eden Polat, "Cumhurbaşkanımıza sesimizi duyurmak istiyoruz. Cumhurbaşkanımız bize sahip çıkacaktır" şeklinde konuştu.

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