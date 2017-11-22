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8- Gözlük takınca göz numarası ilerler

Gözlük takmak numarayı ilerletmez veya numarayı durdurmaz. Sadece görmeye yarar. Bazı miyop ya da astigmat ve yakın görme bozukluğu hastalığı ilerleyicidir. Bu hastalara gözlük verdiğinizde muayene günündeki numarayı saptamış oluyorsunuz. Oysa bahsettiğimiz bu gözler zaman içinde numara olarak ilerlediğinde yeni numara gözlük gerekecektir. İşte hastalar gözlük taktığında kendi gözündeki bu ilerlemeyi gözlüğün yaptığını sanmaktadır oysa ki gözlük takmak numarayı azaltmaz ya da ilerletmez.