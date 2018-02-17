GQ tarafından dünya çapında 22 yıldır sürdürülen ve bu yıl altıncı kez düzenlenen "GQ Türkiye Men Of The Year" ödül töreni 15 Şubat Perşembe akşamı gerçekleşti. Jess Molho'nun sunduğu gecede oyuncu Ozan Güven, En İyi Aktör Ödülü'nü aynı dizideki rol arkadaşı, güzel oyuncu Berrak Tüzünataç’ın elinden aldı. Neredeyse 50 yıldır beraber olan, MFÖ'ye Kült Ödülü'nü Cem Yılmaz takdim etti.
CEM YILMAZ ESPİRİLERİYLE EĞLENCELİ ANLAR YAŞATTI
Ünlü oyuncu Mert Fırat, Yılın İlham Veren Adamı Ödülü'nü, MFÖ’nün üyesi, müzisyen, sinema ve dizi oyuncusu, usta isim Özkan Uğur'dan aldı.
Yılın Konuşulan Adamı Ödülü'nü ise Burak Özçivit, ödülünü Ömer Özgüner'den teslim aldı.
Yılın Yükselen Oyuncusu Burak Deniz, ödülünü Gürkan Uygun'dan alırken En İyi Yönetmen Ödülü'nü uluslararası işleriyle dünyada adından söz ettiren Ferzan Özpetek'e 2014’te GQ Men Of The Year’da Yılın Adamı seçilen usta oyuncu Halit Ergenç teslim etti.
Derginin Genel Yayın Yönetmeni Zeynep Üner, Mahmut Orhan'a Yılın En Başarılı DJ’i Ödülü'nü verirken Yılın Ekibi Ödülü Ampute Milli Takımı'na verildi.
Kan ve kök hücreden yapay deri üreten Prof. Dr. Ercüment Ovalı, Yılın Bilim Ödülü'nü ünlü fotoğrafçı Koray Birand'tan alırken Yılın En İyi Çıkış Yapan Müzisyeni Jabbar'ın ödülünü Mabel Matiz takdim etti.
Diğer yandan Yılın Stil Sahibi Erkeği Ödülü'nü Serdar Gülgün, Yılın Sporcusu Ödülü'nü 2017'de 100 metre yarışında elde ettiği başarıyla Dünya Şampiyonu olan Ramil Guliyev aldı.
İşadamı Edhem Dirvana, Yılın Sıra Dışı Projesi Ödülü'nü Doğa İçin Çal'a verirken Yılın Kadını Ödülü ise Gülse Birsel'in oldu. Yılın Kadını, Ödülünü Aile Arasında filminin yönetmeni Ozan Açıktan'dan teslim aldı.
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