Graeme Souness'ın Galatasaray anıları

25 | 30

İskoç teknik adam, “Ben de buna ‘kesinlikle öyle değil’ şeklinde yanıt veriyordum. Ki bunu şuna rağmen söylüyordum; ülkeye ilk geldiğimde Adnan Polat ile yaşadığımız bir olay vardı. Galatasaray Asbaşkanı, beni eşimle birlikte yemek yemeye şehre götürüyordu. Sonrasında ev bakmaya da gidecektik ama yoğun bir trafik vardı.