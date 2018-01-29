Müzik dünyasının en büyük ödül gecesi olan 60. Grammy Ödül Töreni ABD’nin New York şehrindeki Madison Square Garden’da düzenlendi. Rihanna, Lady Gaga gibi isimlerin eğlence endüstrisindeki cinsiyet eşitsizliği ve cinsel tacizi protesto etmek için beyaz gül takarak geldiği görüldü.
Ünlü yapımcı Harvey Weinstein’ın yaklaşık 100 ünlü kadını taciz ettiğinin ortaya çıkmasının ardından film sektöründe başlayan “Time’sUp” ve “MeToo” hareketlerine müzisyenlerden de destek geldi.
Lady Gaga, Alessia Cara, Rihanna, Lana Del Rey gibi yıldız isimler, 75. Altın Küre Ödül Töreni'ndeki dayanışmaya gönderme yapmak adına, sanat dünyasındaki cinsiyet eşitsizliği ve tacizi protesto etmek için ”barış”, “eşitlik” ve “direniş” gibi çeşitli anlamları bulunan “beyaz gül” takarak geldi.
İşte Grammy Ödülleri'ni kazananların listesi:
Yılın Kaydı: “24K Magic” — Bruno Mars
Yılın Şarkısı: “That’s What I Like” -Christopher Brody Brown, James Fauntleroy, Philip Lawrence, Bruno Mars, Ray Charles McCullough II, Jeremy Reeves, Ray Romulus and Jonathan Yip, söz yazarları - Bruno Mars
En İyi R&B Performansı: “That’s What I Like” Bruno Mars
En İyi R&B Şarkısı: “That’s What I Like” -Christopher Brody Brown, James Fauntleroy, Philip Lawrence, Bruno Mars, Ray Charles McCullough II, Jeremy Reeves, Ray Romulus and Jonathan Yip, söz yazarları - Bruno Mars
En İyi R&B Albümü: “24K Magic” — Bruno Mars
En İyi Albüm Mühendisliği: “24K Magic” - Bruno Mars
En İyi Yeni Sanatçı: Alessia Cara
En İyi Solo Performans: Ed Sheeran, Shape of You
En İyi Rap Şarkısı: Humble -Duckworth, Asheton Hogan and M. Williams II, söz yazarları -Kendrick Lamar
En İyi Rap Performansı: Humble - Kendrick Lamar
En İyi Kısa Müzik Videosu: Humble - Kendrick Lamar
En İyi Rap Albümü: Damn - Kendrick Lamar
En İyi Rap Ortak Çalışması: Kendrick Lamar ve Rihanna - Loyalty
En İyi Solo Pop Performansı: Shape of You -Ed Sheeran
En İyi Pop Vokal Albümü: Ed Sheeran
En İyi Geleneksel R&B Performansı: Childish Gambino (Donald Glover, solda) - Redbone
En İyi Urban Çağdaş Albüm: The Weekend - Starboy
Yılın Prodüktörü: Greg Kurstin
Yılın Prodüktörü (Klasik): David Frost
En iyi Caz Vokal Albümü: Cécile McLorin Salvant - Dreams and Daggers
En İyi Reggae Albümü: Damian Marley - Stony Hill
En İyi Rock Performansı: Leonard Cohen - You Want It Darker
En İyi Rock Şarkıcısı: Foo Fighters - Run
En iyi Rock Albümü: The War on Drugs - A Deeper Understanding
En İyi Metal Performansı: Mastodon - Sultan's Curse
En iyi Alternatif Müzik Albümü: The National - Sleep Well Beast
En İyi Latin Pop Albümü: Shakira - El Dorado
En İyi Geleneksel Blues Albümü: Residente - Residente
En İyi Çağdaş Müzik Albümü: Taj Mahal and Keb’ Mo’ - “TajMo”
En iyi dünya müziği albümü: Ladysmith Black Mambazo- Shaka Zulu Revisited: 30th Anniversary Celebration
En iyi new age albümü: Peter Kater - Dancing On Water
En iyi country ikili/grup performansı: Little Big Down - Better Man
En İyi Orkestra Performanaı: Shostakovich: Symphony no. 5 / Barber: AdagioPittsburgh Symphony Orchestra, Manfred Honec
Görsel Medya İçin Yazılan En İyi Soundtrack ve En İyi Derleme Ödülü: Justin Hurwitz - La La Land
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