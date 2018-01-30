Grammy’ye ‘#MeToo’ damgası

Önceki akşam düzenlenen Grammy Ödül Töreni’nde Bruno Mars, 6 ödülle gecenin yıldızı oldu. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, müzikte yılın en iyilerinin ödüllendirildiği geceye cinsel tacizlere tepki olarak sürdürülen #MeToo kampanyası damga vurdu. Politik ve sosyal mesajların verildiği gecede ünlü yıldızlar cinsel tacizleri protesto etmek için beyaz gül taşıdı.

Müzik dünyasının en önemli etkinliklerinden Grammy Ödülleri, önceki akşam New York’taki Madison Square Garden’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 15 yıl aradan sonra ilk kez New York’ta düzenlenen törene 6 dalda ödül kazanan ABD’li ünlü R&B şarkıcısı Bruno Mars damgasını vurdu. Adayların yüzde 90’ının erkek ve önemli ödülleri kazananlar arasında yalnızca bir kadının bulunması ise eleştiri konusu oldu. Hollywood’u sarsan taciz iddialarının ardından cinsel tacize karşı başlatılan “Time’s Up” (Vakit Doldu) kampanyası da törende kendisini gösterdi.

BEYAZ GÜLLÜ GÖNDERME

Altın Küre Ödül Töreni’nde siyah giyerek Harvey Weinstein ile başlayan tacizcilerin ifşa edilme kampanyasına destek veren sinemacılar, Grammy Ödül Töreni’ne de esin kaynağı oldular. Müzik dünyasının yıldızları törende beyaz gül taşıdılar. Ancak “beyaz gül taşıma” kararının son anda alınması nedeniyle eyleme yeterince geniş bir katılım sağlanamadığı görüldü. Öncelikle kırmızı halıda yürüyen Lady Gaga, Kelly Clarkson, Rita Ora, Kesha, Cyndi Lauper, Sting, Shaggy ve Sam Smith gibi isimlerin bulunduğu ünlülerin hepsi gül taktı. Grammy Ödül Töreni’nin sunucuları James Corden ve Ryan Seacrest da bu grubun arasındaydı. Daha sonra törenin sonunda konuşma yapmak üzere sahneye çıkan şarkıcı Kesha önderliğinde baştan ayağı beyaz giyinen bir grup şarkıcı, yaptıkları konuşmalarla seyircilerin gözyaşlarına boğulmasına yol açtı. Kesha, Lukasz Gottwald adlı prodüktö- ründen uğradığı tecavüzü de sahnede anlattı. Şarkıcı Janelle Monae ise yaptığı konuşmada, ücret eşitsizliğinin, tacizin ve gücün kötüye kullanılmasının artık son bulması gerektiğini söyledi.

GÖÇMENLERE DESTEK

Kübalı şarkıcı Camila Cabello “Bu ülke Amerikan rüyasının peşinden gidenler tarafından kuruldu. Rüyalarının peşinden giden ailemin beni bu ülkeye getirmesi sayesinde bu sahneye çıkabildim. Onların cebinde umutlarından başka bir şeyleri yoktu” diye konuştu.

SAHNENİN TOZUNU ATTIRDI

“Loyalty” adlı şarkılarıyla “En İyi Rap / Sung Performansı Ödülü” alan Kendrick Lamar ve Rihanna, ödüllü şarkılarını tören gecesinde sahneye çıkıp seslendirdiler. Rihanna’yla Lamar, sahnede kelimenin tam anlamıyla tozu dumana kattılar. Dans ederken dişlerini sıktığı görülen Rihanna’nın tüm benliğini şovdaki performansına verdiği anlaşıldı. Pembe bir elbise giyen yıldızın dekoltesi de dikkat çekti.

TRUMP’I ÇILDIRTAN KİTABI OKUDU

Hillary Clinton törene video mesajıyla katıldı. Trump’ın başkanlık yarışında eski rakibi olan Hillary Clinton, Trump’ın hayatına ilişkin yazılan “Fire and Fury: Trump’s White House” adlı kitaptan bölümler okudu. Daha önceden kaydedilen video mesajda Cher, DJ Khaled ve Snopp Dogg da yer aldı ve Michael Wolff tarafından yazılan kitaptan pasajlar okudular. Clinton’ın video mesajı salonu alkışlarla çınlatırken Twitter’da da “trend başlık” oldu.

JAY Z: BEYONCE BENİM RUH EŞİM

ABD’li müzik prodüktörü Jay-Z, 10 yıllık eşi Beyonce’nin ruh eşi olduğunu açıkladı. Grammy Ödül Töreni’ne kızları Blue Ivy ile katılan ve aile boyu takım giyinen çift, aldatma haberleriyle alakalı ilginç detaylar verdi. Eşini aldattığını daha önce itiraf eden Jay Z, “Biz ayrılmak yerine, ilişkimiz için savaşmayı seçtik. O benim ruh eşim, onu çok sevdiğimi bu süreçte daha iyi anladım” diye konuştu. Beyonce Grammy Ödül Töreni’nde Nicolas Jebran Couture marka siyah kadife bir elbise tercih etti.

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