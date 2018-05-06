Granada 74 - Rayo Vallecano sahaya çıkıyor

İspanya 2.Lig maçında Granada 74 ile Rayo Vallecano, 07 Mayıs 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 22:00. Maç öncesi Granada 74 55 puanla 9. sırada, Rayo Vallecano 70 puanla 2. sırada bulunuyor. Granada 74, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Rayo Vallecano, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 639 kodlu maçı oynayanlar; Granada 74 galibiyet oranı 2.30, beraberlik oranı 2.90, Rayo Vallecano galibiyet oranı 2.40. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Granada 74 son haftadaki Barcelona müsabasında 0-3 yenildi.

Rayo Vallecano, Levante karşılaşmaında 3-1 kazandı.

Granada 74, evinde 12 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 33 gol atıp 16 gol yedi.

Rayo Vallecano, dış sahada 7 galibiyet, 8 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Rayo Vallecano 24 kez gol sevinci yaşadı, 19 kez topu ağlarında gördü.