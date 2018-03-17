Spor Toto 1. Lig'de ekonomik açıdan sıkıntılı günler yaşayan Grandmedical Manisaspor, Gazişehir Gaziantep'e farklı mağlup oldu. Konuk ekip, maçın henüz başında 3. dakikada Özgür Can Özcan'la 1-0 öne geçti. İlk yarının sonlarına girilirken konuk ekipte Mehmet Erdem Uğurlu farkı 2'ye çıkardı ve ilk 45 dakika sona erdi.

Gazişehir Gaziantep, 61. dakikada İsmail Konuk'un golüyle 3-0 öne geçti. Dakikalar 68'e geldiğinde Himmet Ertürk'le bir gol daha bulan Gazişehir Gaziantep, farkı 4'e çıkardı.

Maçta 74. dakika oynanırken Yonathan del Valle, takımının 5. golünü kaydetti. Son dakikalarda İsmail Konuk, kendisinin 2., takımının 6. golünü kaybetti.

Gazişehir Gaziantep bu galibiyetle puanını 47'ye yükseltti. Manisaspor ise 15 puanda kaldı.

STAT: Manisa 19 Mayıs

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Muhammet Yumak, Burak Cansız

GRANDMEDİCAL MANİSASPOR: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Bayram Büstaç, Furkan Parsak, Berk Cambaz, Ulaş Doğuş Kaya, Sebaihi (Dk. 46 Ömer Atiş), İlkay Gül, Kemal Temel, Kağan Miray Bağış, Ömer Buğdaycı (Dk. 46 Akın Açık), Asım Hamzaçebi

GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Stackhowiak, Yasin Palaz, Ahmet Kesim, İsmail Konuk, Mehmet Erdem Uğurlu, Adama Ba (Dk. 61 Muhammed Himmet Ertürk), Okan Derici (Dk. 80 Zec), Gökhan Alsan (Dk. 71 Murat Ceylan), Segbefia, Del Valle, Özgür Can Özcan

GOLLER: Dk. 3 Özgür Can Özcan, Dk. 42 Mehmet Erdem Uğurlu, Dk. 61 ve 90 İsmail Konuk, Dk. 68 Muhammed Himmet Ertürk, Dk. 74 Del Valle (Gazişehir Gaziantep)

SARI KARTLAR: Dk. 65 İsmail Konuk (Gazişehir Gaziantep), Dk. 69 Asım Hamzaçebi (Grandmedical Manisaspor)