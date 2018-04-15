Maçın ilk golü Manisaspor'dan geldi. 27. dakiakda Ömer Buğdaycı, attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda başka gol olmadı ve Manisaspor, ilk 45 dakika sonunda soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Erzurumspor ikinci yarıya hızlı başladı. Dakikalar 48'i gösterdiğinde Mert Nobre sahne aldı ve skoru 1-1'e getirdi.

Mücadelenin 63. dakikasında Abdülkadir Özdemir attığı golle Erzurumspor'u 2-1 öne geçirdi.

Erzurumspor, 72'te Jasmin Scuk, 76 ve 85'te Erhan Çelenk, 87'de Nobre ile 4 gol daha buldu ve maçı 6-1 kazandı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor bu galibiyetle puanını 46'ya yükseltti.