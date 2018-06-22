2018 FIFA Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında kozlarını paylaşan Sırbistan ile İsviçre 14. kez karşı karşıya geldi. Sırbistan maça hızlı başladı ve mücadelenin henüz başında 1-0 öne geçti. 5. dakikada sağ kanatta Steven Zuber'den topu kapan Dusan Tadic bekletmeden topu ceza alanına gönderdi. Pozisyonu iyi takip eden Aleksandar Mitrovic'in altıpas önünde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak Yann Sommer'in sağından ağlarla buluştu!
52. dakikada İsviçre harika gol ile skoru eşitledi: Blerim Dzemaili'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Xherdan Shaqiri'nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top Aleksandar Kolarov'dan geri geldi. Dönen topu iyi takip eden Granit Xhaka'nın ceza sahası dışında sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutunda meşin yuvarlak Vladimir Stojkovic'in solundan ağlarla buluştu. Arnavut asıllı olan Arsenalli yıldız Granit Xhaka, golü attıktan sonra 'Arnavut Kartalı' yaptı.
İsviçre aradığı golü 90. dakikada buldu! Sırbistan'ın yaklaşık 8 adamla rakip kale önünde gol aradığı pozisyonda kendi yarı sahasından çıkan Xherdan Shaqiri, uzun pasta topla buluştu. Ceza alanına girerek Stojkovic'le karşı karşıya kalan İsviçreli yıldız attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Shaqiri de golünden sonra aynı Xhaka gibi 'Arnavut Kartalı' yaparak sevindi.
Sırbistan'da dünyaya gelen Xhaka, Kosova ve Arnavut bir ailenin çocuğu. Henüz çocukken İsviçre'ye yerleşmelerinin ardından burada büyüdü ve İsviçre Milli Takımı'nı tercih etti. Granit'in kardeşi Taulant ise Arnavutluk formasını terletiyor.
The Times'in aktardığına göre Shaqiri, "Kosova doğdum ancak İsviçre'de büyüdüm. İki ülkenin de mentalitesiyle birlikte yaşıyorum, arada herhangi bir fark yok." ifadelerini kullandı.
2008 yılında Sırbistan'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Kosova, Sırbistan tarafından tanınmış değil.
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