Grasshoppers - Sion rakamlar

İsviçre Süper Lig maçında Grasshoppers ile Sion, 09 Mayıs 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:00. 38 puanlı Grasshoppers 7. sırada bulunuyor, Sion 33 puana sahip ve 9. sırada. Grasshoppers son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Sion son 5 mücadelede 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 490 kodlu maçı oynayanlar; Grasshoppers galibiyet oranı 2.60, beraberlik oranı 2.90, Sion galibiyet oranı 2.10. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Grasshoppers önceki hafta Thun mücadelesinde 2-0 kazandı.

Sion ise Basel karşılaşmasında 5-1 yenildi.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet alan Grasshoppers, 17 gol attı ve 21 gol yedi.

Sion, dış sahada 5 galibiyet, 1 beraberlik, 10 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sion 17 kez gol sevinci yaşadı, 29 kez topu ağlarında gördü.