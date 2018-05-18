Grasshoppers - Young Boys maçı rakamları

Grasshoppers ve Young Boys, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü İsviçre Süper Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 20:00. Maç öncesi Grasshoppers 39 puanla 8. sırada, Young Boys 81 puanla 1. sırada bulunuyor. Grasshoppers son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Young Boys son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 269. İddaa'da Grasshoppers kazanır 2.90, berabere biter 3.30, Young Boys kazanır 1.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.50, üst oranı 1.25. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.

Grasshoppers önceki hafta Thun mücadelesinde 2-0 kazandı.

Young Boys ise Zürich maçında 2-1 kazandı.

Grasshoppers, evinde 6 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı ve 17 gol atıp 23 gol yedi.

Young Boys, dış sahada 10 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Young Boys 35 kez gol sevinci yaşadı, 24 kez topu ağlarında gördü.