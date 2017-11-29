Gratis'e Actera Grup ortak oldu

Gratis Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Demir Sabancı “Bu ortaklık ile şirketin büyümesi daha da hızlanacak. Gratis’in sahip olduğu lider konumunu, önce bölgesel, sonra da küresel boyuta taşımak istiyoruz” dedi.

Actera Group Kurucu Ortağı Murat Çavuşoğlu ise düşüncesini “Toplumun her kesimine, en uygun fiyat ve üst düzey hizmet kalitesi ile sunan ve uluslararası en iyi uygulamaları hızla hayata geçirerek kendisini ve pazarı sürekli geliştiren Gratis’in, büyümesine katkıda bulunmak için bu ortaklığı gerçekleştirmekten heyecan duyuyoruz” diye ifade etti.

Actera Group'un, Mey İçki, Mars Cinema Group, Kamil Koç, U.N. RO-RO gibi bir çok şirkette ortaklığı bulunuyor. Actera en son Türkiye'nin en büyük ambalaj firmalarından Korozo'nun çoğunluk hissesini almıştı.

Actera'nın yatırım yaptığı şirketlerin çalışan sayısı 40 bini, cirosu ise 5 milyar doları aşıyor.