Gratis'in yüzde 55'i Actera'nın

Gratis'e Actera Grup'un ortak olduğu geçtiğimiz günlerde açıklanmış, ancak yüzde kaç hisse aldığı duyurulmamıştı. Hisse oranı Rekabet Kurulu'na yapılan başvuru ile ortaya çıktı. Buna göre Actera, Gratis'in yüzde 55 hissesini alacak.

Hisse devri Rekabet Kurulu'nun onayının ardından gerçekleşecek.

Rekabet Kurulu'nda yer alan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

"Halihazırda Demir Sabancı tarafından nihai olarak kontrol edilen Sedes İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi ile Gratis İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi’nin dolaylı paylarının %55’inin, Actera Grubu’nun işlemi gerçekleştirmek üzere Lüksemburg’da kurduğu özel amaçlı bir şirket olan Coroa S.à.r.l. tarafından devralınması ve bu surette Sedes İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi ile Gratis İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi’nin dolaylı olarak Actera Grubu ve Demir Sabancı tarafından ortak kontrol edilmesi."

EN SON KOROZO'YU ALMIŞTI

Actera Group'un, Mey İçki, Mars Cinema Group, Kamil Koç, U.N. RO-RO gibi bir çok şirkette ortaklığı bulunuyor. Actera en son Türkiye'nin en büyük ambalaj firmalarından Korozo'nun çoğunluk hissesini almıştı.

Actera'nın yatırım yaptığı şirketlerin çalışan sayısı 40 bini, cirosu ise 5 milyar doları aşıyor.

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