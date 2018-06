Grebbestads IF - Skövde AIK karşılaşma önü

İsveç 1.Lig Güney maçında Grebbestads IF ile Skövde AIK, 02 Haziran 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. Grebbestads IF 4 puana sahip olarak 15. sırada yer alırken Skövde AIK 5 puanda ve 13. sırada. Grebbestads IF son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Skövde AIK son 5 mücadelede 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 230. İddaa'da Grebbestads IF kazanır 1.90, berabere biter 3.40, Skövde AIK kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Grebbestads IF son haftadaki Skoftebyn müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Skövde AIK ise IFK Uddevalla karşılaşmasında 1-6 kazandı.

Grebbestads IF, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 6 gol yedi.

Skövde AIK, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Skövde AIK, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.