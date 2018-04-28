Greenock Morton - Inverness C.T. düellosu

İskoçya Championship heyecanı devam ediyor. Greenock Morton, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Inverness C.T. takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Greenock Morton 50 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Inverness C.T. 54 puanda ve 5. sırada. Greenock Morton, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Inverness C.T., son 5 maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 342 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Greenock Morton kazanırsa 2.50, beraberlik çıkarsa 3.40, Inverness C.T. sahadan galip ayrılırsa 1.95 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Greenock Morton son hafta oynanan St. Mirren maçında 2-1 yenildi.

Inverness C.T. ise Livingston maçında 0-1 kazandı.

Greenock Morton, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. Greenock Morton, kendi sahasında 23 gol attı, 19 gol yedi.

Inverness C.T. ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Inverness C.T., 19 gol atarken 20 gol yedi.