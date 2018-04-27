Greenock Morton - Inverness C.T. düellosu

Greenock Morton ve Inverness C.T., 28 Nisan 2018 Cumartesi günü İskoçya Championship maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. 50 puanlı Greenock Morton 6. sırada bulunuyor, Inverness C.T. 54 puana sahip ve 5. sırada. Greenock Morton, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Inverness C.T. son 5 mücadelede 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 342 kodlu maçı oynayanlar; Greenock Morton galibiyet oranı 2.50, beraberlik oranı 3.40, Inverness C.T. galibiyet oranı 1.95. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Greenock Morton son hafta oynanan St. Mirren maçında 2-1 yenildi.

Inverness C.T. ise Livingston karşılaşmasında 0-1 kazandı.

Greenock Morton, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. Greenock Morton, kendi sahasında 23 gol attı, 19 gol yedi.

Inverness C.T. ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Inverness C.T., 19 gol atarken 20 gol yedi.