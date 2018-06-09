Gremio Alegrense - America Mineiro maçı istatistikleri

Brezilya Serie A maçında Gremio Alegrense ile America Mineiro, 10 Haziran 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 22:00. 16 puanlı Gremio Alegrense 7. sırada bulunuyor, America Mineiro 13 puana sahip ve 11. sırada. Gremio Alegrense son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. America Mineiro, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 317. İddaa'da Gremio Alegrense kazanır 0.00, berabere biter 0.00, America Mineiro kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Gremio Alegrense son hafta oynanan America Mineiro maçında 1-0 kazandı.

America Mineiro, Gremio Alegrense karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Gremio Alegrense, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Gremio Alegrense, kendi sahasında 5 gol attı, 3 gol yedi.

America Mineiro ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. America Mineiro, 3 gol atarken 9 gol yedi.