Gremio Alegrense - Fluminense maçı heyecanı

Brezilya Serie A heyecanı devam ediyor. Gremio Alegrense, 31 Mayıs 2018 Perşembe günü Fluminense takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 03:45. 12 puanlı Gremio Alegrense 5. sırada bulunuyor, Fluminense 13 puana sahip ve 2. sırada. Gremio Alegrense, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Fluminense, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 268 kodlu maçı oynayanlar; Gremio Alegrense galibiyet oranı 1.45, beraberlik oranı 3.40, Fluminense galibiyet oranı 4.60. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.55.

Gremio Alegrense son haftadaki Atletico Mineiro müsabasında 4-3 yenildi.

Fluminense, Atletico Goianiense karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Gremio Alegrense, evinde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 1 gol yedi.

Fluminense, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Fluminense, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.