Gremio Alegrense - Goias rakamlar

Brezilya Kupa Son 8 Turu maçında Gremio Alegrense ile Goias, 10 Mayıs 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 01:30. Gremio Alegrense son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Goias, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 521 kodlu maçı oynayanlar; Gremio Alegrense galibiyet oranı 1.20, beraberlik oranı 4.30, Goias galibiyet oranı 8.00. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 2.05 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.40.

Gremio Alegrense önceki hafta Avai mücadelesinde 3-1 kazandı.

Goias, Fluminense karşılaşmaında 2-0 yenildi.