Gremio Alegrense - Internacional maçı istatistikleri

Brezilya Serie A maçında Gremio Alegrense ile Internacional, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 22:00. 7 puanlı Gremio Alegrense 5. sırada bulunuyor, Internacional 4 puana sahip ve 13. sırada. Gremio Alegrense, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Internacional son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 350 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Gremio Alegrense kazanırsa 1.55, beraberlik çıkarsa 3.30, Internacional sahadan galip ayrılırsa 4.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.55 oranını kazandıracak.

Gremio Alegrense önceki hafta Sao Paulo RS mücadelesinde 1-0 yenildi.

Internacional, Cruzeiro RS karşılaşmaında 1-2 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Gremio Alegrense, 5 gol attı ve 1 gol yedi.

Internacional ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Internacional, 0 gol atarken 3 gol yedi.