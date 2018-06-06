Gremio Alegrense - Palmeiras maç önü

Brezilya Serie A maçında Gremio Alegrense ile Palmeiras, 07 Haziran 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 03:45. Maç öncesi Gremio Alegrense 16 puanla 3. sırada, Palmeiras 14 puanla 7. sırada bulunuyor. Gremio Alegrense, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Palmeiras son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 509 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Gremio Alegrense kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 2.80, Palmeiras sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.35, üst oranı 2.15. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.75 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Gremio Alegrense önceki hafta Atletico Mineiro mücadelesinde 4-3 yenildi.

Palmeiras ise Atletico Paranaense karşılaşmasında 3-0 yenildi.

Gremio Alegrense, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Gremio Alegrense, kendi sahasında 5 gol attı, 1 gol yedi.

Palmeiras, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Palmeiras 4 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.