Gremio Alegrense - Santos düellosu

Brezilya Serie A maçında Gremio Alegrense ile Santos, 07 Mayıs 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 01:00. Gremio Alegrense 4 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken Santos 3 puanda ve 15. sırada. Ev sahibi Gremio Alegrense, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Santos son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 612 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Gremio Alegrense kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Santos sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Gremio Alegrense son haftadaki Atletico Mineiro müsabasında 4-3 yenildi.

Santos, Avai karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Gremio Alegrense, 0 gol attı ve 0 gol yedi.

Santos, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Santos 0 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.