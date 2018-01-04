Hastalıkların yüzde 95'ine virüslerin neden olduğunu belirten Dr. Ümit Aktaş, "Bunların tedavisinde antibiyotik kullanmak gereksiz, yersiz ve faydasızdır. Antibiyotikler sadece bakterileri öldürür, virüsleri öldüremez. Dolayısıyla viral hastalıklara karşı antibiyotik kullanmak yerine sağlıklı beslenmek ve gripten korunmak son derece önemlidir. Gripten aşıyla korunmayacaksınız" diye konuştu.
"ELLERİ YIKAMAK GRİPTEN YÜZDE 70 KORUR"
DHA'nın haberine göre; grip aşısının tedavide etkili bir yöntem olmadığına dikkat çeken Dr. Ümit Aktaş, gün içinde alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı: "Grip aşısının gribe karşı koruyuculuğu yok. Üstelik ciddi yan etkileri var. Her sene Avrupa'da ölümlere yol açtığı bile gösterildi. Gripten korunmanın en etkili yolu kişisel hijyeni sağlamak yani ellerinizi yıkamak. Ellerinizi sadece her gün düzenli ve sık sık zeytinyağlı sabunla yıkamak bile gripten yüzde 70 oranında koruyabiliyor. Toplu iş mekanlarında çalışan, okul ortamında bulunan öğrenciler için en önemli korunma yöntemi el yıkamanın yanında ortamın havalandırılması. Bir de hastalıktan korunmak için grip olmanız gerekiyor. Grip olduğunuz zaman virüse karşı vücudunuz bağışıklık geliştirir ve bir daha o virüsle hastalanmazsınız."
"MEVSİMİNE GÖRE BESLENİN"
Mevsimine uygun beslenmenin vücuda faydaları olduğunu anlatan Dr. Aktaş, "Kışın kereviz yerseniz -10 derece soğuğa dayanıklı bir gıdayı tüketmiş olursunuz. Kereviz toprağın üzerinde 3 dal yeşillikle toprak altında gün yüzü görmeden -10 derece soğukta kocaman bir yumru büyütür. İçinde soğuğa karşı dayanıklı olmasını sağlayan maddeleri taşır. Eğer siz kereviz yerseniz içindeki bu maddeleri siz de içinize alırsınız. Siz de -10 derece soğuktan ve kış hastalıklarından korunursunuz" dedi.
"PROBİYOTİKLER GRİBİ ÖLDÜRÜR BAĞIŞIKLIĞI KUVVETLENDİRİR"
Gripten korunmak için fermente yani mayalanmış gıdalarla beslenmek gerektiğinin altını çizen Dr. Aktaş şöyle devam etti: "Elimizdeki en önemli malzemeler fermente yani mayalanmış gıdalar. Bu gıdalar probiyotik içerir. Probiyotikler de grip virüsünü öldürür ve insan bağışıklık sistemini korur. Hastalıklardan korunmak için fermente gıdalar tüketin. Gripten korunmak için ev turşusunu, yoğurdunu, sirkesini ve şalgam suyunu sofranızda bol bol bulundurun. Japonlar 2015'te yayınlanan çalışmada şalgam suyunun gripten koruyucu olduğunu gösterdiler. Yoğurdunuzu da hazır tüketmeyin. Ev yoğurduyla kendimizi korumamız gerekir."
Aktaş ayrıca, bir çay kaşığı tıbbi adaçayı, bir tutam çiçek ıhlamur ve 2 parça zencefili kaynamış sıcak suda 5 dakika demleyerek tüketilebileceğini söyledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.