Gribin belirtileri nelerdir? Grip nasıl geçer, gribe ne iyi gelir?

Soğumaya başlayan hava ile birlikte gribal enfeksiyonlarda yaşanan artışlarda uzmanlar, bağışıklık sistemini güçlendirmek için bazı besinlerin mutlaka tüketilmesi gerektiğini söylüyor.

Gribin belirtileri nelerdir?

* Kişinin göz kapakları kaşınıyorsa,

* Burun akıntısı, hapşurma, burun içinde kaşınma durumları oluyorsa,

* Baş ağrısı, vücutta yüksek ateş gibi durum varsa,

* Vücutta halsizlik, yemek yememe ve su içme gibi istekleri yoksa

* Normal sıcak ortamlarda üşüme veya titreme gibi durumlar oluyorsa,

Grip nasıl bulaşır?

DHA'nın haberine göre; tokalaşma, başkasının eşyasına (bardak, elbise, ev eşyası) dokunma gibi durumlarda virüs hemen başka bir geçiş yolu bulur ve temas halindeki durumlarda salgın konumunu aktif eder. Soğuk algınlığına yakalanan bir kişi insanların bulunduğu ortamlarda "hapşırma" veya öksürme gibi durumlarda virüs ortamda bulunan herkese sıçrayabilir.

Grip tedavisi nasıl olur?

Uzmanlara göre vücut hijyenik olmalı ve her zaman temiz olmalı. Bilhassa eller her zaman temiz olmalıdır. Doktorun vereceği ilaçları eksiksiz ve zamanında kullanılmalı. Bitkisel tedavi yöntemlerinde, Ihlamur çayı ve ada çayının bu hastalık üzerinde oldukça büyük etkisi gözükmektedir.

Bronşit, öksürük, yüksek ateş şikayetlerinin hafifletilmesinde, ağız ve boğaz iltihaplar nasıl giderilir?

Uzmanlara göre grip olunduğunda sıkça şikayet edilen bronşit, öksürük, yüksek ateş şikayetlerinin hafifletilmesinde, ağız ve boğaz iltihaplarından kurtulmanın yolu aşağıdaki yiyeceklerde.

Yulaf: Vücut direncinizi kuvvetlendirebilmek için beta-glukan taşıyan yulaf ürünlerinin kullanılması bağışıklık sisteminin desteklenmesi açısından önemlidir.



Tarhana: Tarhana çorbası, kış aylarında sıkça görülen grip ve soğuk algınlığı gibi hastalık süreçlerinde en çok tüketilen çorbadır. Tarhananın faydaları arasında en önemlisi bağışıklık sistemini güçlendirmesidir. A, B grubu vitaminleri ile kalsiyum, demir ve çinko minerallerini içeren ve en lezzetli çorbalardan biri olan tarhana oldukça besleyici ve doyurucu bir besindir.



Kefir-yoğurt tüketin: Bağışıklık sisteminin güçlü olmasında bağırsaklar önemli bir rol oynar. Bağırsak florasını güçlendiren probiyotikler, her gün en az 1 kâse yoğurt veya 1 su bardağı kefir olarak günlük beslenmenizde mutlaka yerini almalıdır. Kefirin tadı başlangıçta güzel gelmese de meyve ile tüketerek daha sevilesi hale getirebilirsiniz.



Balık: Omega-3 yağlarından zengin yapısı, kaliteli proteinlere sahip oluşu, D vitamini, fosfor ve kalsiyum zenginliği ile bağışıklığınıza güç katmayı ihmal etmeyin."

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