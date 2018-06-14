İsmi sezon boyunca Barcelona ile birlikte anılan Griezmann son kararını verdi. Fransız yıldız, futbol hayatına Atletico Madrid'de devam edeceğini açıkladı. Sosyal medya hesabından yayınladığı video ile kararını duyuran Fransız yıldız, "Benim taraftarım, benim takımım, benim evim" ifadelerini kullandı.

— Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) June 14, 2018